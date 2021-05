Estabilidade volta a predominar nesta quinta em Apucarana

Continua após publicidade

Ao amanhecer desta quinta-feira (13) Apucarana registrou muita nebulosidade, o que exige a atenção redobrada dos motoristas. A temperatura mínima foi 11º C e a máxima deve chegar aos 22º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva para esta quinta na cidade e região.

Na quinta-feira, o eixo da frente fria avança no Sudeste do Brasil. No Paraná, a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte das regiões. Entre os Campos Gerais e a RMC, devido aos ventos que sopram do oceano em direção ao continente, ainda há condição de mais nuvens e de algum chuvisco localizado e ocasional. No interior a nebulosidade fica um pouco variável. Amanhecer com temperaturas mais baixas, principalmente nos setores mais a sudoeste do estado. Ao longo do dia as temperaturas ficam amenas no Paraná (não esquenta muito).