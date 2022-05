Estabilidade predomina nesta terça-feira em Apucarana

Da Redação

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que o tempo será estável na Cidade Alta e região. Sendo assim, o sol deve predominar, não existindo a possibilidade de ocorrência de chuva.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o instituto, o amanhecer será de temperaturas amenas em todas as regiões do estado. A mínima obtida em Apucarana foi de 13ºC. Durante a tarde, as temperaturas devem se elevar um pouco mais em relação aos dias anteriores. A máxima prevista é de 25ºC.

Durante a terça-feira, o destaque passa a ser a expressiva amplitude térmica em vários setores do Paraná. Nevoeiros atrapalham a visibilidade no início do dia nas regiões de serra. Não há previsão de chuvas em todo o Estado.