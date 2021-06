Estabilidade predomina nesta sexta-feira em Apucarana

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu ensolarada nesta sexta-feira (04) e registrou temperatura mínima de 16º C. A máxima deve atingir os 26º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de ocorrência de chuva para o município e região.

Nesta sexta-feira, a estabilidade atmosférica predomina sobre o estado do Paraná. Porém, no início da manhã, há uma maior cobertura de nuvens entre parte dos Campos Gerais e o leste do estado, com registros de chuviscos ocasionais entre a RMC e as praias. No decorrer da tarde, as temperaturas ficam elevadas entre as regiões oeste, noroeste e norte do estado. Nas demais regiões, a tarde será de temperaturas agradáveis.