Da Redação

Estabilidade predomina nesta segunda-feira em Apucarana

Apucarana amanheceu ensolarada nesta segunda-feira (2) e registrou temperatura mínima de 9º C. A máxima deve chegar aos 23º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, o tempo será estável na cidade e região nesta segunda, ou seja, não há previsão de ocorrência de chuva.

Nesta segunda-feira, a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte do Paraná. Apenas entre os Campos Gerais e o leste a nebulosidade fica variável, devido à incursão dos ventos do oceano em direção ao continente. Entre o final da manhã e a tarde, o sol também aparece. Entre a Serra do Mar e as praias, as condições são favoráveis a chuviscos ocasionais no decorrer do dia. Amanhece com temperaturas baixas, mas no período da tarde ficam agradáveis especialmente no interior.