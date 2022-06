Estabilidade predomina nesta quinta-feira em Apucarana

Da Redação

O tempo se mantém firme nesta quinta-feira (16), em Apucarana, Paraná

Nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, o tempo se apresenta estável, então, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não existe possibilidade de chuva para os municípios paranaenses.

Devido a isso, as temperaturas apresentam uma média um pouco mais elevada e agradável. Ainda faz um pouco de frio bem ao sul do estado pela manhã. Já o setor Norte do Estado deve registrar valores próximos dos 30ºC.

Apucarana, por exemplo, deve marcar mínima de 15ºC e máxima de 26ºC, segundo o Simepar.

O instituo meteorológico informa que uma área de baixa pressão atmosférica se desenvolve no Norte da Argentina. A frente fria deve atingir a região Sul do Brasil na sexta-feira (17), trazendo possibilidade de chuva.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, deve registrar tempo firme nesta quinta-feira. No município, os termômetros devem marcar mínima de 10ºC e máxima de 24ºC.

Em Ivaiporã, também não existe possibilidade de chuva. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 11ºC e máxima de 23ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 9ºC e máxima de 22ºC. Além disso, o dia será marcado pela presença do sol, sem previsão de chuva.