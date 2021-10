Da Redação

Estabilidade predomina em Apucarana nesta quarta-feira

A estabilidade irá predominar nesta quarta-feira (13) na Cidade Alta. O município amanheceu com o tempo aberto e registrou temperatura mínima de 16º C. Já a máxima deve chegar aos 30º C.

De acordo com as informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), pode haver períodos com bastante nuvens em Apucarana, porém, não há possibilidade de ocorrência de chuva.

Nesta quarta-feira, o indicativo não é de muitas mudanças nas condições do tempo. Espera-se ainda no leste do Estado uma maior variação de nuvens, com alguma chuva fraca/chuvisco bem ocasional. Nos demais setores paranaenses, o sol aparece e as temperaturas ganham mais em elevação até o período da tarde. No final do dia, o destaque fica por conta de uma nova onda de instabilidade que evolui da Argentina/Paraguai até os setores oeste e sudoeste do Paraná.