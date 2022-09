"Esse crime não aconteceu", diz delegado sobre abuso contra jovem

Da Redação

Delegado Marcus Felipe da Rocha

"Esse crime não aconteceu", afirma o delegado Marcus Felipe da Rocha, ao repassar detalhes da investigação que apura um suposto caso de estupro contra uma adolescente em Apucarana. No final de semana, uma jovem alegou ter sido dopada, depois, violentada por um desconhecido e deixada nua em uma casa abandonada na Rua Ponta Grossa, em Apucarana. Veja a entrevista com o delegado abaixo.

O delegado informou que tudo foi inventado pela garota. "Assim que chegou a notícia do possível estupro começamos a investigar, pois é um crime muito grave e existe a preocupação da civil em esclarecer esse tipo de crime. Durante as investigações ficou clara a falsa comunicação de crime. Através de imagens, depoimentos, nada do que ela falou sobre o possível crime foi confirmado. Nesta quinta a jovem confirmou que inventou toda a história. Felizmente o crime não aconteceu, porém, movimentou toda uma rede de proteção. Em oito anos que estou aqui, como delegado, esse não é o primeiro caso de falsa comunicação de crime nesse tipo de caso, já peguei uns oito casos assim", explica.

O delegado fez questão de ressaltar que não existe suspeito em carro vermelho, como foi falado pela adolescente.

"Ela passou a noite fora, depois inventou toda a história, mentiu para tentar justificar o desaparecimento, para justificar não ter retornado para casa. É bom deixar bem claro que toda aquela história de carro vermelho, não existe, não ocorreu. Não houve estupro, não tem carro vermelho" continua após publicidade . - Marcus Felipe, delegado

Marcus Felipe vai sugerir o arquivamento do caso. "Vamos sugerir à justiça o arquivamento do caso. A jovem pode sim responder por ato infracional, por causa da conduta dela, caso um Boletim de Ocorrência seja registrado pela falsa comunicação de crime. Os pais, responsáveis por ela, também foram enganados", finaliza.





