Esquina perigosa: empresária pede mais segurança; vídeo

A empresária Luciane Bertão de Apucarana, que tem uma loja bem na esquina das Ruas Clovis da Fonseca com a Nagib Daher, pede mais segurança no trânsito. Ela já presenciou mais de 12 acidentes no local e no final da manhã de terça-feira (5), um pedestre morreu ao ser prensado entre veículos após colisão.

“A imprudência dos motoristas é muito grande, precisamos de semáforo e quebra-molas urgente. Estamos perplexos com o número de acidentes. Estou muito preocupada o motorista não está tendo a prudência que precisa, estamos preocupados, não aguentamos mais levar susto", destaca Luciane.

Ainda de acordo com a empresária, em oito anos com a loja no local, já presenciou 12 acidentes. "Alguns foram leves, outros graves e infelizmente até com morte. Os motoristas não entendem o trânsito nessa parte por ser mais íngreme, precisamos de uma solução urgente", disse.

Carlos Mendes, chefe do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (IDEPPLAN), informou nesta quarta-feira (6), que em breve o local deve receber uma faixa elevada e ele chama atenção para o excesso de velocidade de alguns motoristas. "A faixa elevada deve reduzir a velocidade dos motoristas que vem pela Nagib Daher, garantir a travessia de quem sai da Clovis da Fonseca e o pedestre atravessa com segurança. Alguns motoristas excedem na velocidade nesse trecho e precisamos dessa conscientização dos condutores. Entre o mês de outubro e novembro já vamos executar a faixa elevada no local", informa.