Esquina onde ocorreu acidente ganha semáforo em Apucarana

A prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento, Idepplan, realiza a instalação de um semáforo na Rua Clóvis da Fonseca com a Rua Nagib Daher, uma esquina considerada perigosa. Um pedestre, de 68 anos, morreu no mês passado ao ser prensado entre carros.

De acordo com Carlos Mendes, chefe do Idepplan, a ideia inicial era instalar uma faixa elevada no local, porém, após reuniões com o prefeito Júnior da Femac, foi decidido instalar um semáforo, para proporcionar mais segurança aos pedestres e motoristas. "Nós abrimos uma licitação, porém, a empresa que venceu nos apresentou um material inferior, e não podemos comprar materiais que não tenham qualidade, para não ficar esperando ainda mais tempo, resolvemos instalar o semáforo com recursos próprios do município, usando nosso material de reposição, não poderíamos esperar ainda mais tempo para deixar o local mais seguro", explica.

No dia 5/10, Antenor Mineo, morreu aos 68 anos. O pedestre voltava para casa, após compras em um supermercado, ele aguardava para atravessar a rua, porém, aconteceu uma batida entre dois carros e ele foi atingido. O apucaranense foi hospitalizado, mas não resistiu aos graves ferimentos.

A empresária Luciane Bertão de Apucarana, que tem uma loja bem na esquina, pediu mais segurança no trânsito. Além do acidente fatal, ela contou que outras colisões também aconteceram no endereço.