Esposa que fez apelo encontra marido desaparecido

Continua após publicidade

O trabalhador João Aparecido Pereira, de 40 anos, morador de Apucarana, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (3), apareceu nesta sexta-feira (7). Conforme informações de familiares, ele foi encontrado em Alvorada do Sul.

Em entrevista, a esposa Elza Maria Ortiz Pereira informou que o marido saiu na última segunda para trabalhar e desapareceu.

Ainda de acordo com Elza, na terça-feira (4) funcionários da empresa onde ele trabalha em Marilândia do Sul foram até a casa dele para ter notícias porque ele não havia aparecido para trabalhar no dia anterior. João trabalha na Pedreira, de Marilândia do Sul.