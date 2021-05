Esposa faz apelo para encontrar marido desaparecido; assista

Continua após publicidade

João Aparecido Pereira de 40 anos, morador de Apucarana, está desaparecido desde a última segunda-feira (03). De acordo com esposa dele, Elza Maria Ortiz Pereira, o marido saiu na última segunda para trabalhar e desapareceu.

“Ele saiu a tarde dizendo que ia ao banco aqui em Apucarana sacar o vale e em seguida iria para a firma e que eu não precisava me preocupar porque se ele demorasse para voltar é porque tinha ficado trabalhando”, contou a esposa.

Ainda de acordo com Elza, na terça-feira (04) funcionários da empresa onde ele trabalha foram até a casa dele para ter notícias porque ele não havia aparecido para trabalhar no dia anterior.

“Foi aí que fiquei sabendo que ele tinha sumido, quando o pessoal da firma foi procurar ele em casa. Então procurei a delegacia e registrei o boletim de ocorrência”, contou.

João trabalha na Pedreira da cidade de Marilândia do Sul. Segundo a esposa, no dia em que desapareceu, ele usava uma calça jeans azul escura, camisa branca com listras em cinza e um sapatenis. Ele dirigia um Fiat Uno prata e estava com o celular, porém, o número não atende a nenhuma chamada.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dele, pode ligar para o telefone 43 9 8826 7099.