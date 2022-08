Esposa de paciente presenteia 'Providência' com imagem de santa

Da Redação

Em agradecimento pelo tratamento recebido pelo esposo, Cleusa Horácio, de Apucarana, presenteou a Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência, com imagem de Nossa Senhoras das Graças, que ela mesma produziu. Vastiler Horácio passou por sessões de radioterapia e hormonioterapia para tratar um câncer de próstata.



“Acompanhando o tratamento do meu esposo, me senti também acolhida. Sempre falava com Deus e Nossa Senhora enquanto ele estava nas sessões de radioterapia e ao finalizar, queria agradecer por tudo que a equipe fez e, senti no meu coração de presenteá-los com uma imagem de Nossa Senhora”, afirma Cleusa.

O paciente descobriu o câncer de próstata durante a pandemia e, após realizar consultas e exames na Unidade de Tratamento do Câncer, começou o tratamento de hormonioterapia e 28 sessões de radioterapia. “Eu só tenho a agradecer. Vi a diferença do Hospital que atende pelos princípios religiosos, na humanização do atendimento”, diz.

Na última sessão, suas filhas, esposa e cunhado junto à equipe do setor de radioterapia aplaudiram a vitória de Horácio e comemoram com o paciente. ”O atendimento foi muito bom, desde a recepção, enfermeiros, técnicos, médico. A Irmã que gerencia o setor também passava para ver se estávamos bem, isso fez toda a diferença para enfrentarmos esse período”, agradece a esposa.

