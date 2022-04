Esposa de motociclista vítima de acidente em Apucarana pede justiça

Da Redação

A moradora de Apucarana Andrea Inácio da Silva Monteiro, de 39 anos, conversou com a reportagem do TNOnline na manhã desta terça-feira (29), e pediu ajuda para localizar a pessoa que provocou o acidente que vitimou seu marido, Daniel David Monteiro, de 40 anos.

O motociclista morreu na madrugada do último sábado (26), após acidente na Avenida Governador Roberto da Silveira, nas proximidades do Posto V. Brambilla.

De acordo com informações de testemunhas, Daniel trafegava sentido centro da cidade, quando colidiu contra um GM Vectra e acabou batendo em um poste.

Segundo o boletim da Polícia Militar, o motorista fugiu do local sem prestar socorro ao motociclista.

“Ele foi um marido maravilhoso, abriu mão de tudo em 2021 para cuidar de mim, passei por um tratamento contra o câncer, e 2022 seria um ano diferente para a gente. Se alguém que estava no posto durante a madrugada pegou a placa ou conhece a pessoa que fez isso informe a polícia para localizar a pessoa e esclarecer os fatos”, disse Andrea.

Andrea contou que seu marido era metalúrgico e trabalhava das 17h às 2h18. O acidente aconteceu quando ele estava voltando para casa.

“Já fui até a polícia pegar a cópia do boletim de ocorrência, inclusive a polícia está buscando filmagens de estabelecimentos comerciais próximo ao local do acidente e tem alguns estabelecimentos que ainda não cederam as imagens, então eu peço para que as pessoas se sensibilizem e entreguem as filmagens para que a gente possa localizar esse indivíduo”, solicita Andrea.

Andrea, que é mãe da pequena Laura Vitória Monteiro de 1 ano e quatro meses e que está finalizando um tratamento contra um câncer, faz um apelo a pessoa que causou o acidente.

“Eu quero te ver, não para te julgar, ou para te xingar, caso você esteja assistindo eu quero que você me conheça, não quero te julgar, quem sou eu para julgar você, mas eu gostaria que você assumisse o que você fez”, disse.

Andrea ainda lembrou que seu marido era uma pessoa muito boa, que gostava muito de viver. “Daniel vivia o hoje ele falava para mim vamos viver o hoje o amanhã a gente vê o que faz. Nos últimos anos, nesses últimos dias ele viveu intensamente. Ele aproveitou, o que me conforta é que ele estava pronto para ir, Deus me deu uma segunda chance de ser uma pessoa melhor, ser um pouquinho do que ele era, para que eu também possa um dia encontrar com ele”, disse.

Andrea pede por justiça. “Eu não me canso de falar uma frase, quem estará ao seu lado nas trincheiras? E isso importa? Mais que a própria guerra, meu companheiro de guerra foi abatido, mas eu tenho um exército do meu lado e é isso que importa, 2022 não vai me pegar'', finaliza Andrea.

Em homenagem ao marido, Andrea mandou fazer um outdoor, que será instalado em breve na cidade.

Veja a entrevista com a Andrea esposa de Daniel:

