Espetáculo celebra chegada do Papai Noel no Shopping Centronorte

O Papai Noel e a Mamãe chegaram nesta quarta-feira (23), no Shopping Centronorte de Apucarana, norte do Paraná. O bom velhinho e a esposa foram recepcionados às 20 horas por um lindo espetáculo artístico.

Neste ano, o casal surgiu de dentro de uma caixa de presente - em alusão a campanha deste ano 'Natal Presente' - e acendeu as luzes da árvore de Natal, inaugurando a decoração do shopping.

O bom velhinho também inaugurou a 'Vila do Noel', no primeiro piso do shopping, onde ele recepcionará as crianças ao longo do mês, até o Natal, em 25 de dezembro.

fonte: TNonline/Vitor Flores Chegada do Papai Noel atraiu grande público ao shopping

A presidente da Associação dos Lojistas do Shopping CentroNorte, Claudia Gouveia, conta que durante e mês de dezembro haverá uma programação especial que ainda terá as datas definidas.

O shopping está lindo. A gente espera uma grande movimentação de pessoas durante todo o mês" - Claudia Gouveia,

