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DIA DA ÁRVORE

‘Esperança’: quase dois anos após queda, falsa-seringueira volta a criar raízes em Apucarana

Replantada pela família Bertolin Irmer, árvore de 15 toneladas volta a criar raízes sob os cuidados de um vizinho

Escrito por Lis Kato
Publicado em Editado em
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Quase dois anos após desabar sobre veículos em frente ao Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, a histórica falsa-seringueira de mais de 15 toneladas apresenta sinais avançados de recuperação. Replantada na propriedade rural de Josilene Bertolin Irmer e Valdecir Irmer Jr., a estrutura do vegetal batizado carinhosamente pela família de "Esperança" já desenvolveu brotos consolidados e raízes que voltam a fixar o tronco firmemente ao solo.

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A preservação da árvore só foi possível graças a uma intervenção de Josilene para evitar que a estrutura centenária fosse descartada como entulho urbano. A operação envolveu caminhões, pás carregadeiras e um investimento inicial de R$ 18 mil para o transporte e a montagem de um sistema de irrigação alimentado por poço artesiano. O tratamento conta com adubação e suprimento hídrico contínuos para manter a nutrição necessária até o completo enraizamento dos novos ramos.

O processo de recuperação tem o acompanhamento diário do produtor rural aposentado Pedro Garcia Gimenes, que vive na cidade desde 1977 e assumiu o papel de "guardião" do vegetal. Ele acompanha o desenvolvimento da planta desde a chegada dos maquinários pesados e comemora a evolução da árvore.

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"Desde a primeira viagem que veio os caminhão, as pá carregadeira. Estamos fazendo de tudo para a bicha ressuscitar, e hoje ela já tá ressuscitada, já tá, tá bem grande já. Os broto dá para ver na filmagem, né? Tá bonito. As raízes já tá tocando o solo embaixo, que a, essas árvore ela depende daqueles esporão para elas criar vida, e já tá tendo vida já. Daqui a pouco ela vai tá bonita. No próximo Dia da Árvore, eu acho que a bicha já vai tá bem mais linda", relata Pedro.


‘Esperança’: quase dois anos após queda, falsa-seringueira volta a criar raízes em Apucarana
AutorO processo de recuperação tem o acompanhamento diário do produtor rural aposentado Pedro Garcia Gimenes, - Foto: Lis Kato/ TNOnline

Pedro também lembra com surpresa o momento em que a vizinha decidiu resgatar o vegetal e evitar a sua perda definitiva.

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"Ah, um pouco sim, né? Porque a gente já conhecia a árvore faz muitos anos, né? Que eu sou morador de Apucarana desde 1977 e já sabia da árvore. De repente ela morrer, de repente a minha vizinha maluca parece que aquele monte de caminhão aqui e falou: 'Seu Pedro, vou ressuscitar a árvore'. E ressuscitou", destaca o morador.

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Para a comunidade local, o sucesso do replantio simboliza a preservação da memória e do meio ambiente no município. Observando o avanço diretamente de sua residência, o guardião reforça o compromisso de zelar pela continuidade do crescimento do vegetal.

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"Sim, de vez em quando a gente tá por aqui e eu que sou o guardião da árvore dela. Mas tá bom demais da árvore", conclui Pedro.

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Cemitério Cristo Rei Cuidado com Plantas Falsa-Seringueira História Local Preservação ambiental replantio de árvores
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