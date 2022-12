Especialista de Apucarana orienta sobre câncer da pele; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Oncologista cita medidas simples que podem ser tomadas para evitar a doença

Com as altas temperaturas e a exposição ao sol, o cirurgião oncológico da Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana, doutor Osvaldo Szenczuk orienta a população sobre a prevenção do câncer da pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer da pele responde por 30% de todos os diagnósticos da doença no Brasil.

continua após publicidade .

“Esse tipo de câncer é o mais incidente na nossa população e é mais frequente em pessoas de pele clara, acima de 60 anos, que possuem exposição crônica ao sol e que fazem o uso de imunossupressores, pois essas medicações predispõem também ao câncer de pele”, diz o médico.

-LEIA MAIS: Dermatologistas atendem gratuitamente durante campanha em Apucarana

continua após publicidade .

De acordo com o médico, a doença pode aparecer de várias formas, mas normalmente são feridas que não cicatrizam, sangram ou de cor mais escura. E ao notar tais sintomas deve-se procurar atendimento médico. “O diagnóstico é feito através de exame clínico ou biópsia, variando de um caso para o outro sempre com acompanhamento médico. Os tratamentos variam, como procedimentos cirúrgicos, radioterápicos ou produtos que se aplicam na ferida de acordo com as orientações do médico”, afirma.

Para o oncologista, algumas medidas simples podem ser tomadas para se proteger. “Não se expor ao sol nos horários das 9h às 16h, usar sempre protetor solar, chapéus e camisa de manga comprida são algumas das medidas para se proteger do câncer de pele” finaliza.

Serviço:

O Hospital da Providência dispõe de uma Unidade de Tratamento do Câncer localizada na Rua Osório Ribas de Paula, 553, ao lado do Terminal Urbano.

O telefone de contato é (43) 3420 1437.

Siga o TNOnline no Google News