Especialista alerta para importância da direção defensiva

O Engenheiro de Segurança Mário Bianchi, falou com a reportagem do TNOnline a respeito dos riscos que correm os motociclistas no trânsito da cidade.

Bianchi é empresário e aposentado dos Bombeiros. Ele alerta para a necessidade que há de o condutor de moto estar mais atento às leis de trânsito, principalmente sobre os limites de velocidade e formas seguras de pilotar defensivamente.

O alerta vem de encontro aos recentes índices de acidentes de trânsito registrados em Apucarana, sendo alguns deles com fatalidades que segundo o especialista, podem ser evitadas.

Assista: