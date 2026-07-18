Espanhol e argentino que trabalham em Apucarana vivem expectativa para final da Copa do Mundo







A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina neste domingo (19), às 16h, promete parar o universo do futebol, e, em Apucarana, no Norte do Paraná, a decisão ganha sotaques e contornos especiais. Torcedores das duas seleções estrangeiras vivem a expectativa pelo título mundial, dividindo o coração entre a pátria-mãe e o Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Dezenove anos após "banho", Messi reencontra Yamal em final histórica

Para o vendedor José Tirado Costa, de 84 anos, que tem dupla cidadania espanhola, mora em Londrina, mas trabalha diariamente no comércio apucaranense, a chegada da sua seleção à final é motivo de orgulho e consolação esportiva. "Para mim, é maravilhoso, porque o Brasil não conseguiu chegar à final, mas, ao menos, o meu país, que é a Espanha, do qual tenho dupla cidadania, vai ganhar a Copa do Mundo", afirma.

Apesar de avaliar o elenco atual de seu país como inexperiente - "são todos quase noviços", segundo ele -, o otimismo prevalece. José arrisca um placar elástico de "3 a 0 para a Espanha" e já tem a festa programada. "Vamos comemorar com uma churrascada, com cerveja. Alguns amigos meus vão vir para a gente comemorar", relata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





José Tirado Costa, torcedor da Espanha, e Horacio Abel Bouchet, da Argentina, no centro de Apucarana: expectativa para a decisão - Foto: Lis Kato/TNOnline José Tirado Costa, torcedor da Espanha, e Horacio Abel Bouchet, da Argentina, no centro de Apucarana: expectativa para a decisão - Foto: Lis Kato/TNOnline

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

A paixão platina e o amor pelo Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do outro lado da rivalidade futebolística, está o argentino Horacio Abel Bouchet, que vive no Brasil há quase 40 anos. Casado com uma brasileira e pai de três filhos, ele demonstra um carinho pela cidade que o acolheu, mas não esconde a emoção em ver a seleção da sua terra natal em mais uma decisão da Copa do Mundo.

Com forte sotaque espanhol, mesmo após tantos anos no Brasil, Horacio destaca a vontade de vencer dos argentinos em campo. "A raça. A força. A vontade. Não nos entregamos nunca", assinala. Apesar da alegria pela classificação, o argentino lamentou a saída da seleção brasileira. "Fiquei triste, por outro lado, porque me deu muita pena a eliminação do Brasil", revela.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a famosa rivalidade sul-americana, o morador é categórico ao afirmar que o respeito fala mais alto. "O Brasil é a minha segunda pátria", enfatiza.

Confiante em uma partida disputada, Horácio aposta que a Argentina vencerá por 2 a 0 e deixa uma mensagem de incentivo aos jogadores: "Estamos com vocês". Segundo ele, um título argentino é uma vitória de "toda América Latina".