“Espaço de todas as Feiras” completa dois anos

Espaço das Feiras é sucesso em Apucarana

Há pouco mais de dois anos, uma das principais preocupações dos feirantes da Feira da Lua era a previsão do tempo. Para os promotores do evento, que então funcionava às quintas-feiras no platô da Praça Rui Barbosa, um pequeno indício de chuva já era motivo suficiente para despertar – ao longo de todo o dia – o temor do cancelamento da atividade.

Graças a um investimento feito pela Prefeitura de Apucarana, que possibilitou a edificação do Espaço das Feiras, há dois anos a previsão do tempo e outras preocupações inerentes ao comerciante, em especial relacionadas ao melhor acolhimento do consumidor, não fazem mais parte do cotidiano dos feirantes de Apucarana. “Principalmente no período de chuvas e no inverno, era muito comum precisarmos cancelar a feira devido a condição climática. A partir do Espaço das Feiras, que é um local coberto e fechado, isso ficou no passado”, destaca Lincoln Sorpili, presidente da Feira da Lua. Ele afirma que a estrutura disponibilizada pela prefeitura é diferenciada, sobretudo, no quesito conforto. “Boxes padronizados, segurança, iluminação, banheiros limpos e área de estacionamento. Todos os feirantes aprovaram muito esta estrutura, bem superior ao que tínhamos na praça”, reconhece o feirante.

O aniversário de dois anos do “Espaço das Feiras”, que começou a funcionar em um sábado – 17 de abril de 2021 – com a Feira do Produtor Rural – foi comemorado nesta semana pelo prefeito Júnior da Femac. “Hoje podemos dizer que o local cumpre sua missão com maestria, sendo efetivamente o “espaço de todas as feiras”, tornando-se um ponto de encontro do apucaranense e contribuindo para a geração de renda de muitas famílias”, pontua o prefeito e idealizador do espaço alicerçado na Rua Talita Bresolin, área central.

Júnior da Femac relata que a estrutura pública conta com eventos de terça a domingo. “A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família utiliza o local às terças-feiras com a Feira do Artesanato, às sextas-feiras, com a Super Sexta da Economia Solidária, e um sábado ao mês com o “Sabadão da Família”. Já nas quartas e sábados, a estrutura recebe a Feira do Produtor Rural, que antes funcionava no terminal urbano. Às quintas-feiras, tem a Feira da Lua e, aos domingos, a tradicional feira dominical da cidade”, elenca o prefeito, salientando que o conceito do “Espaço das Feiras” despertou o interesse de diversos municípios, “que já vieram conhecer “in loco” o projeto, e também do Governo do Paraná”. “Por solicitação do próprio Governador Ratinho Júnior, encaminhei um cópia do projeto arquitetônico ao estado, que estuda levar a proposta para todo o Paraná”, cita o prefeito.

A superintendente da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família e coordenadora do Programa de Economia Solidária e Protagonismo Feminino, Bete Berton, afirma que o local disponibiliza estrutura adequada para acolher os empreendimentos econômicos Solidários de todos os segmentos. “Artesanato, gastronomia e serviços. Uma área estratégica que permite o acesso de toda a população e das empreendedoras, Um ambiente moderno, seguro, limpo e que confere conforto”, avalia Bete.

A secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), professora Maria Agar Borba, observa que o local também abriu uma nova janela para a cena cultural. “A cultura também está no Espaço das Feiras através de artistas locais que se apresentam em todos os eventos lá realizados com música, dança e outras manifestações artísticas”, informa a secretária.

Serviço: O Espaço das Feiras da Prefeitura de Apucarana funciona na Rua Talita Bresolin, nº 94 – Jardim São Pedro, aos fundos do Cemitério Municipal da Saudade, ao lado Capela Nossa Senhora da Esperança. São 30 pontos fixos com divisórias e cubas de granito, além de uma ampla área livre com capacidade para abrigar mais 80 feirantes.

O pavilhão tem 100 metros de comprimento por 13 metros de largura. O local também tem um deck externo de porcelanato de madeira para colocação de mesas ao ar livre. A estrutura atende critérios de acessibilidade e conta ainda com área de carga e descarga, sanitários, playground e fraldário. O estacionamento no entorno foi ampliado para atender a grande demanda de frequentadores. Conta com um letreiro “#Apucarana’, que já virou ponto de referência para fotografias e uma câmera turística que pode ser visualizada ao vivo pela internet através do site www.visiteapucarana.com.br/aovivo.

