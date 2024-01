Espaço das Feiras volta a sediar eventos a partir desta quinta (11)

As tradicionais feiras e eventos voltam a ser realizadas nesta quinta-feira (11), no Espaço das Feiras, em Apucarana, a partir das 18 horas. A reabertura será com a “Feira da Lua”, que mantém uma variedade de estandes de gastronomia, com destaque para aperitivos e lanches.

A superintendente Eliana Rocha, coordenadora de eventos no espaço das feiras, informa que além da Feira da Lua, o local volta a receber também, a “Super Sexta” da Economia Solidária e Protagonismo Feminino, e o “Sabadão das Famílias”.

Ela lembra que as feiras dos produtores mantiveram seu calendário normal de atividades, nas quartas-feiras, sábados e domingos. “Reforçamos o convite para que os apucaranenses e público da região prestigiem os nossos eventos no Espaço das Feiras”, diz Eliana Rocha.

A superintendente destaca a versatilidade e o conforto proporcionado pela estrutura criada pela Prefeitura de Apucarana. “O Espaço das Feiras, idealizado pelo engenheiro civil e prefeito Junior da Femac, se tornou um concorrido ponto de encontro das famílias, com música e uma grande variedade de opções gastronômicas”, cita Eliana Rocha.

O prefeito Junior da Femac observa que o local é dotado de sistema de segurança e dispõe de uma estrutura que proporciona conforto a todos os comerciantes e consumidores, dispondo de sanitários, fraldário e zeladoria diária, além de um parque infantil e de uma academia ao ar livre.

