Da Redação

Espaço das Feiras tem programação especial de Natal

A partir desta segunda-feira (13), das 18 às 23 horas, as Feiras da Lua, da Economia Solidária e do Artesanato estarão juntas no Espaço das Feiras, em Apucarana, durante o período natalino.

Todos os dias, a programação conta com cantores e duplas se apresentando, com repertório variado, como MPB, sertanejo, rock e muitos outros estilos, além das opções gastronômicas.

O Espaço das Feiras fica localizado na Rua Professora Talita Bresolin, 94, no Jardim São Pedro.

