Espaço das Feiras tem evento especial do “Dia das Mães”

O Dia de Artesanato, realizado todas as terças-feiras no Espaço das Feiras em Apucarana, contou nesta terça-feira (9) com uma programação Especial do Dia das Mães. Além do comércio de peças artesanais de cerca de 20 empreendedoras da Rede de Economia Solidária, o público contou com sorteio de brindes, participação de integrantes do grupo de Mães Intercessoras e música ao vivo.

As empreendedoras da área gastronômica também marcaram presença neste evento especial do Dia das Mães. A cantina do artesanato comercializou chopp, refrigerantes, sucos, bolos, tortas e salgados.

As mulheres ainda puderam cuidar da beleza tendo a disposição os serviços de designe de sobrancelhas e esmaltação de unhas. Na área da saúde foram ofertados atendimentos de aferição da pressão, teste de glicemia e orientações sobre medidas preventivas da dengue.

Há cerca de 7 meses a prefeitura, por meio da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, reservou a terça-feira no Espaço das Feiras, no horário de 14 horas às 20 horas, para empreendedoras da Rede de Economia Solidária exporem e venderem seus produtos no evento denominado “Dia de Artesanato”.

O Dia do Artesanato é uma organização da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf), em parceria com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Indústria e Comércio.

“Os visitantes da feira encontram itens de crochê, tricô, enxovais para bebê, jogos de cozinha e banheiro, amigurumi, artesanato religioso, macramé, plantas e hortifruti, entre outros. São produtos de nossas artesãs apucaranenses que já conquistam mercados em outras cidades e estados”, comemora a secretária da Semaf, Denise Canesin.

