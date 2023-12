Espaço das Feiras sediou 875 eventos em 2 anos e 8 meses

Funcionando há dois anos e oito meses, o Espaço das Feiras, próximo à área central de Apucarana, já sediou neste período um total de 875 eventos. A secretaria Municipal de Indústria e Comércio estima que já circularam pelo espaço cerca de 200 mil pessoas de Apucarana e região.

Entre os eventos fixos estão as feiras dos produtores aos sábados e domingos. Também se incluem as feiras da “Economia Solidária”, “Feira da Lua” e o “Sabadão das Famílias”. O Espaço das Feiras sediou exposições, desfiles de moda, diversas apresentações artísticas, shows e, recentemente, a 1ª Exposição Riquezas do Vale do Ivaí. O local vem sediando eventos de várias escolas e faculdades para apresentação de suas atividades e trabalhos.

O secretário de Indústria e Comércio, Edson Estrope, o superintendente Adan Lenharo e o coordenador do Espaço das Feiras, Joaquim Rosina, destacam que o Espaço das Feiras é dotado de segurança 24 horas/dia. “Conta com uma estrutura que proporciona conforto a todos os comerciantes e consumidores, dispondo de sanitários, fraldário e zeladoria diária, além de um parque infantil e de uma academia ao ar livre”, informa Estrope.

O prefeito Junior da Femac, engenheiro civil de formação, foi quem idealizou o Espaço das Feiras. Ele lembra que há alguns anos, a principal preocupação dos feirantes em geral era a previsão do tempo. A chuva gerava problemas a todos e afastava a clientela. “A situação também era precária para a associação da Feira da Lua, que era realizada junto ao platô da Praça Rui Barbosa. Um mero chuvisqueiro já era motivo suficiente para gerar dúvidas quanto à realização da Feira da Lua”, lembra o prefeito.

O investimento planejado pela Prefeitura de Apucarana, viabilizou o Espaço das Feiras. A estrutura garantiu um acolhimento mais confortável e adequado para os feirantes e os consumidores. “As chuvas e o frio do inverno, constantemente geravam o cancelamento da nossa feira. E hoje, com o Espaço das Feiras, um amplo local coberto e fechado, isso ficou no passado”, destaca o comerciante Lincoln Sorpili, um dos líderes da Feira da Lua.

A estrutura disponibilizada é diferenciada, sobretudo, no quesito conforto. “Boxes padronizados, segurança, iluminação, banheiros limpos e área de estacionamento. Todos os feirantes aprovaram e agradecem pela conquista desta estrutura”, assinala Sorpili.

O Espaço das Feiras começou a funcionar num sábado, exatamente no dia 17 de abril de 2021, com a Feira do Produtor Rural. “Hoje podemos assegurar que este espaço cumpre seu objetivo, abrigando todas as feiras de Apucarana, além de outros eventos, tornando-se um ponto de encontro do apucaranense e contribuindo para a geração de renda para muitas famílias”, avalia o prefeito Junior da Femac, ao avaliar o espaço alicerçado na Rua Talita Bresolin.

Júnior da Femac cita que a estrutura tem eventos de terça a domingo. “A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família utiliza o local às terças-feiras com a Feira do Artesanato, às sextas-feiras, com a Super Sexta da Economia Solidária, e um sábado ao mês com o Sabadão da Família. Já nas quartas e sábados, a estrutura recebe a Feira do Produtor Rural, que antes funcionava no terminal urbano. Às quintas-feiras, tem a Feira da Lua e, aos domingos, a tradicional feira dominical da cidade”, elenca o prefeito, salientando que o conceito do “Espaço das Feiras” despertou o interesse de diversos municípios, “que já vieram conhecer o projeto e também do Governo do Paraná”.

A secretária da mulher e assuntos da família, Denise Canesin, diz que o local disponibiliza estrutura adequada para acolher os empreendimentos econômicos Solidários de todos os segmentos. “Artesanato, gastronomia e serviços. Uma área estratégica que permite o acesso de toda a população e das empreendedoras, um ambiente moderno, seguro, limpo e que confere conforto”, avalia Denise.

A secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), Maria Agar Borba, observa que o local também abriu uma nova janela para a cena cultural. “A cultura também está no Espaço das Feiras através de artistas locais que se apresentam em todos os eventos, com música, dança e outras manifestações artísticas”, diz a secretária.

O pavilhão tem 100 metros de comprimento por 13 metros de largura. Dispõe ainda de um deck externo para colocação de mesas ao ar livre. A estrutura atende critérios de acessibilidade e conta ainda com área de carga e descarga. O estacionamento no entorno foi ampliado para atender a grande demanda de frequentadores.

