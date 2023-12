Espaço das Feiras recebe sábado exposição de riquezas do Vale do Ivaí

Apucarana realiza neste sábado, das 15 às 22 horas, no Espaço das Feiras, a 1ª Exposição Riquezas do Vale. Idealizada pela Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), a iniciativa busca valorizar e mostrar as tradições, turismo, gastronomia e produtos do Vale do Ivaí. Além de estandes com os produtos, os visitantes também poderão conferir uma programação artística com talentos regionais.

A edição Apucarana, que abre o circuito de exposições, está sendo organizado com apoio da Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur). “Esta é uma ação dos prefeitos das 26 cidades que integram a Amuvi que chega para promover toda a nossa região, que é rica em diversidade, com características únicas, belezas naturais e produtos tradicionais”, elenca o prefeito Júnior da Femac. Ele convida as famílias de Apucarana e região para prestigiar o evento. “Os visitantes poderão conferir, num único lugar, os produtos típicos de cada município e ainda apreciar uma variada programação artística”, reforça o prefeito.

No estande de Apucarana o destaque será o “maior polo de vestuário do Paraná”, apresentando bonés, camisetas, jeans e outros itens de confecções, inclusive uma mostra de peças que vestem artísticas e cantores de renome nacional. A tradição dos cafés de qualidade também terá espaço, além da Vinícola Casa Carnasciali e outros roteiros turísticos da “Cidade Alta”. E, na parte gastronômica, Apucarana irá apresentar pratos da culinária portuguesa e japonesa, além dos seus chopps artesanais.

De acordo com a secretária da Promatur, professora Maria Agar Borba, a exposição reunirá ainda estandes de outras cidades. “Teremos a bala de banana e o bolo de pote de Novo Itacolomi, as bolachas caseiras de Rio Branco do Ivaí, a cachaça e a erva-mate de Jandaia do Sul, os produtos orgânicos, o café e as compotas de figo de Marilândia do Sul”, cita Maria Agar.

Andréia Rinaldo, superintendente de Turismo de Apucarana, afirma ainda que os visitantes poderão conferir os doces, pães, bolachas e o artesanato de São Pedro do Ivaí, os doces artesanais, bolachas e o café rural de Rio Branco do Ivaí e os defumados de Rio Bom.

O Município de Bom Sucesso estará presente com os derivados de leite, cachaça, doces, massas, salgadinhos, lasanha, rondelli, bordados e artesanato em crochê, biscuit, laços e chinelos, além de produtos fitoterápicos e fitoenergéticos. Já Rio Branco do Ivaí apresentará o artesanato rústico de madeira e Grandes Rios vai mostrar o café, pães e bolos, além de morangos e sucos.

Entre as “Riquezas do Vale”, estarão também os produtos de Ivaiporã, como o café Ravar, chopp e cerveja, embutidos, linguiças defumados, torresmo, banha e ingredientes para feijoada. De Borrazópolis, vem os brinquedos de pelúcia, o artesanato de artes sacras e produtos da agroindústria.

O Município de Califórnia vai expor pavers, cobogó, ladrilhos, lajes, brinquedos, bolsas em couro, artigos religiosos, tábua de carne ou paçoca e balões de bexiga. Cambira participará da exposição com café mori, defumados, panificação, compotas e cachaças.

Os sucos e produtos in natura virão de Godoy Moreira, enquanto o pescado e a cerveja artesanal serão apresentados por São João do Ivaí. Já o Município de Faxinal estará presente com artesanato em tecido e em madeira.

Andréia Rinaldo afirma ainda que os visitantes poderão conferir diversas atrações artísticas de talentos regionais, como apresentações de dança, de canto coral, de fanfarra, de sanfona e de bandas musicais, além de dupla e trio sertanejo. A entrada é gratuita.

