Espaço das Feiras recebe Festival de Caldos e Arraiá Solidário

Festival de Caldos acontece nos dias 16 e 17 de julho

Nos dias 16 e 17 de julho, das 16 às 21 horas, tem Festival de Caldos, no Espaço das Feiras, em prol da Edhucca, Recanto Allan Kardec e Lar Sagrada Família, de Apucarana.

O prato será servido nos sabores de mandioca ou ervilhas, com exclusividade para consumo no local. Os convites podem ser comprados com Creusa Cavalcanti pelo (43) 99914-0559.

Arraiá Solidário

No dia 9 de julho tem Arraiá Solidário, da Rede de Economia Solidária, das 16 às 22 horas, no Espaço das Feiras, em Apucarana.

