Espaço das Feiras inicia atividades em Apucarana; Assista

Continua após publicidade

O Espaço da Feiras de Apucarana passou a ser ocupado pelos feirantes da cidade neste sábado (17). O pavilhão coberto, com área de 1.500 metros quadrados, foi construído para abrigar as principais feiras existentes na cidade. Além de diversos produtos direto do produtor, quem passar pelo local ainda poderá conferir artistas se apresentando com música ao vivo.

Foto por Reprodução

O espaço funciona na Rua Talita Bresolin, ao lado do Cemitério da Saudade e da Capela Nossa Senhora da Esperança. Além de 30 pontos gastronômicos, o local conta com capacidade para abrigar mais 80 feirantes. O início das atividades acontece sem uma inauguração formal, por conta da pandemia.

Para o prefeito Junior da Femac o Espaço das Feiras coloca Apucarana em outro patamar nesta área. “A nova estrutura desperta tanto interesse que já recebemos visitas de quatro comitivas de outros municípios que vieram conhecer o projeto arquitetônico e todos os detalhes de sua funcionalidade, visando abrigar feiras de hortifrutigranjeiros e que deverá sediar também feiras de roupas e de eventos gastronômicos”, comentou Junior da Femac.