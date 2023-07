‘Espaço Cultural Cine Teatro Fênix’ é inaugurado em Apucarana

Foi realizado no último sábado (1º) em Apucarana, Norte do Paraná, uma solenidade que teve como objetivo a inauguração do ‘Espaço Cultural Cine Teatro Fênix’. O evento foi marcado por apresentações de ballet, teatro e do Coro Municipal, além de homenagens a artistas de destaque.

Além destes, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac também marcou presença na inauguração e ressaltou o papel da cultura na sua visão. “A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte”, enfatizou o prefeito, ao citar uma música da banda Titãs.

A obras para construção do espaço estavam sendo executadas há cinco anos e teve o investimento de R$ 1,7 milhão. Valor esse que envolveu reforma e abertura de novos espaços nos três pavimentos superiores do prédio, além da restauração de toda estrutura de sustentação e da cobertura.

Com a sala de espetáculos lotada, o evento teve a presença de autoridades, artistas, professores e alunos acompanhados de seus familiares. A recepção ao público ficou por conta da Banda Municipal Maestro João Florindo e do Coro Municipal. O público também aplaudiu uma coreografia de bailarinas da Escola Municipal de Dança e uma breve apresentação de alunos da Escola Municipal de Teatro.

O evento teve ainda um momento especial de religiosidade, com belas palavras e bênçãos do espaço cultural proferidas pelo pastor Sebastião Vieira, da 1ª Igreja Quadrangular de Apucarana e o padre Edvaldo Ferreira dos Reis, da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. O padre Roberto Carrara também usou a palavra na solenidade e em nome dos pioneiros apucaranenses e agradeceu pela conquista do espaço cultural.

A secretária municipal de cultura, Maria Agar, discursou lembrando que, desde os pioneiros, os que aqui vieram morar em Apucarana tinham o hábito de consumir arte e cultura. “Cada grupo de imigrantes trouxe sua cultura nas malas e no coração, entre eles japoneses, ucranianos, italianos, portugueses e também paulistas, mineiros e gaúchos”, disse a secretária, ressaltando a importância da valorização da cultura em Apucarana, que agora tem um espaço adequado e de qualidade.

Homenagens aos fazedores de cultura

Na inauguração do Espaço Cultural, a Prefeitura de Apucarana e a Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) prestaram homenagens a escritores, poetas, artistas plásticos, atores e músicos. “A homenagem se justifica por que todas as conquistas têm histórias, protagonistas e pessoas que ajudaram a construir a cidade, a nossa cultura e nossa arte”, justificou a secretária de cultura Maria Agar.

O prefeito Junior da Femac, acompanhado da primeira dama, Carmen Lúcia Isquierdo Martins, recepcionou no palco todos os homenageados. Participaram as pianistas Mônica Frisch Carvalho, Slauka Maistrovicz e Hide Sadamatsu (in memorian), que foi representada por Yuri Takeda.

O professor Benedito Cândido da Silva representou o maestro e padre Justino Parigi, regente do Coral João XXIII. Maria da Penha Campana, foi homenageada em nome de todas as atrizes e atores do teatro apucaranense. Na área da literatura e poesia, foi lembrada a Academia de Letras, Artes e Ciências Centro Norte do Paraná, com homenagem ao escritor e poeta Dr. Fahed Daher, e o escritor Arthur Pallu Filho.

Também foram homenageados no segmento de música, Sônia Maria Gagini Pagani (Conservatório de Música Santa Cecília), Lourdes Correa (Academia Artística Johann Sebastian Bach) e Silvana Przybysz Pinto (Stúdio Do Ré Mi). Foi lembrado ainda o saudoso “Serjão” do Apollus Band (in memorian), representado por Cinara Signolfi.

No segmento de empresário artístico foi homenageado Rubens de Oliveira, representado pelo seu filho Rubinho de Oliveira. Ivo Antônio Lenartovicz, que foi o autor da letra do Hino de Apucarana, foi homenageado em nome de todos os compositores locais.

E, para finalizar, foram lembradas as pioneiras das artes plásticas, Berta Volk Casangi, Hiltrud Frisch Carvalho, Silvia Elisabeth Pedrosa Boscardin (in memorian), representada por Osman Boscardin e sua filha Silvia; e Yara Cebrian (in memorian), representada pelo Dr. Hélio Cebrian.

