Escritório é invadido, mas PM é acionada apenas um dia depois; entenda

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada por volta das 15h50 deste domingo (24) depois que o vigilante de uma empresa privada notou que a porta de uma residência estava arrombada. A casa localizada na Rua Rene Camargo de Azambuja, no centro da cidade, é utilizada como um escritório e teria sido invadida, no mínimo, um dia antes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM constatou que além da porta arrombada, que estava semiaberta, a cerca elétrica do local havia sido danificada e o portão estaria aberto. Uma vizinha relatou que percebeu a invasão na manhã do sábado (23), mas não chamou as autoridades porque achou que os proprietários já estavam cientes.

Na presença da equipe, os donos foram finalmente avisados do crime e compareceram no local. Conforme os policiais militares, todos os cômodos do imóvel estavam revirados e bagunçados. Segundo uma apuração inicial, foram levados 1 televisão, 5 ferramentas, 1 computador, 1 máquina de lavar, 1 fogão elétrico, 1 botijão de gás, 4 eletrodomésticos, cabos e fios elétricos, entre outros itens.

Os proprietários foram orientados a procurarem a Polícia Civil caso notassem a falta de mais algum objeto. As autoridades devem investigar o caso.

