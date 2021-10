Escritório da Sanepar é demolido em obra de ampliação

Da Redação

A Sanepar deu início nesta quarta-feira (20) ao processo de ampliação de reservação de água em Apucarana. Os novos reservatórios serão instalados no terreno da empresa, na rua Galdino Gluck Júnior, e a obra foi iniciada pela demolição do escritório de atendimento da empresa, que já estava desativado.

No local, serão instalados quatro novos reservatórios, que somam 10 milhões de litros de água, dobrando a capacidade de armazenamento de água na cidade. A obra envolve um investimento de R$ 20 milhões e vai exigir a retirada de cerca de 700 caminhões de terra do local.

Segundo a Sanepar, a obra vai poupar a antiga caixa d' água da cidade, que fica no mesmo terreno. A estrutura, que é um cartão-postal de Apucarana, será preservada justamente pelo valor histórico e arquitetônico.

Os reservatórios que serão instalados no local, são de aço vitrificado, importados da Alemanha. Segundo a Sanepar, a instalação será em tempo bem menor em relação às construções civis tradicionais.

As obras contemplam ainda duas estações elevatórias e cerca de 10 mil metros de tubulações de grande diâmetro. Para a implantação da rede será utilizado, em sua maioria, método não-destrutivo. Isso significa que não será necessária a abertura de valas, com cortes no asfalto e calçadas.