Escritor e poeta de Apucarana recebe homenagem em Curitiba

Da Redação

O escritor e poeta Thiago Zardo, de Apucarana, recebeu uma homenagem no último final de semana, dias 17 e 18 de setembro, do Sesc Paço da Liberdade, localizado no Centro de Curitiba. Ele foi um dos convidados para integrar o projeto “Pacote de Poesia - Poetas Paranaenses”. Zardo publicou as poesias “Canta aquilo que encanta” e a “Pérola da paciência”.

continua após publicidade .

“Todo ano o Sesc faz essa homenagem na época da Feira do Livro, mas por conta da pandemia do coronavírus o evento não foi realizado e foi feito apenas o livro que reúne escritores do Paraná. Fui um dos escolhidos. Uma honra”, comemora.

O “Pacote de Poesias”, conforme o poeta é como se fosse uma embalagem de pão. “Esse pacote é feito para que as pessoas se alimentem de poesias. Muito legal”, reforça. Outros escritores como Augusto Silva Leber, Carmo Bráz de Oliveira, Flavia Quintanilha, Jeane Hanauer e Rosilene Tramontin.

continua após publicidade .

Trajetória

Thiago começou a escrever ainda na adolescência. Em 2000, estreou na literatura com o livro de poesia “O Casulo”. Além disso, ele também é escritor de livros infantis como “O menino que fazia poesias (2009) e “A menina que gostava de ler” (2012).

Ainda em 2012 e 2013, o poeta participou do projeto do Sesc de Apucarana “A poesias pede Carona” e lançou o livro de poemas inspirados na poesia japonesa “haiku(ases)”. Em 2014, Zardo vendeu o concurso Novos haicais Brasileiros, da editora Litteris, no Rio de Janeiro.