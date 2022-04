Escritor de Apucarana lança livro e leitor pode ganhar R$ 20 mil

Da Redação

Cheio de mistério, o livro 'O Tesouro Secreto de Paulo O Coelho', do escritor Thiago Zardo, de Apucarana, no norte do Paraná, traz inovação durante uma busca por ouro de verdade. A nova obra do paranaense será lançada no próximo dia 13 de abril e vem em um formato bastante interativo.

"Os tesouros foram escondidos na região antes mesmo da pandemia do coronavírus. Serão três prêmios em formato de coelho, cada um no valor de R$ 5 mil em ouro maciço 18 quilates. Quem encontrar todos os tesouros vai receber um bônus de mais R$ 5 mil. Ou seja, a pessoa pode ganhar até R$ 20 mil", explica o autor.

O escritor explica que existe uma história de ficção que é sobre Paulo, o coelho, que precisa salvar o seu reino encantado, mas antes, tem que desvendar alguns mistérios, divididos em papiros. "Nestes papiros, um introdutório e outros três em formato de charadas, o leitor e sua família terão que decifrar os mistérios. No final do livro, apresento algumas regras básicas que devem ser seguidas", ressalta.

A nova obra de Zardo, diferente de outras escritas por ele, mergulha no universo infantil e adulto ao mesmo tempo. "Não será só para crianças, já que os pequenos vão precisar da ajuda da família toda para encontrar os tesouros. Será muito divertido", acrescenta.

A capa do livro foi criada pelo artista plástico Vagner Carvalho, de Apucarana, quando foi utilizada a técnica chamada One Line (uma linha). "Ele usou essa técnica, ou seja, o artista não tirou em nenhum momento a caneta do papel. Por isso, a continuidade do desenho. Fiquei muito honrado e feliz em tê-lo como ilustrador neste novo trabalho", complementa.

O lançamento do livro será dia 13 de abril, às 19 horas, na livraria Nerimar, em Apucarana. Zardo também é autor de livros, como 'Desordem e Regresso', “Semeando Sonhos”, “Hajku(ases)”, “Estações”, entre outros.

Matéria escrita por Fernanda Neme.