Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
LANÇAMENTO

Escritor apucaranense AM de Medeiros lança livro nesta quinta-feira

Lançamento marca o 11º título da carreira do autor eleito quatro vezes o melhor escritor do ano pela Ônix Pesquisa

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 15:22:12 Editado em 05.02.2026, 16:08:05
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Escritor apucaranense AM de Medeiros lança livro nesta quinta-feira
Autor Escritor AM de Medeiros lança livro nesta quinta-feira - Foto: ARQUIVO PESSOAL

O escritor apucaranense AM de Medeiros apresenta ao público, nesta quinta-feira (5), seu mais novo lançamento literário intitulado "A Saudade de um Amor Eterno". O livro está disponível para comercialização através do Clube de Autores (Agbook) e também na plataforma Amazon, onde conta com uma edição em língua inglesa direcionada ao mercado internacional.

- LEIA MAIS: Mais de 12 mil alunos retornam às aulas na rede municipal em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Este lançamento marca o 11º título da carreira do autor. Segundo Medeiros, o conteúdo da obra é focado em lições extraídas de relações interpessoais. "Falo de um amor que me ensinou muita coisa e com essa história a gente aprende muitas lições e isso que desejo que chegue ao mundo essa história", explica. O autor define o tema central como "a saudade de alguém que amei um dia" e relata que a produção do texto representou um período de amadurecimento em sua trajetória na escrita.

Natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o autor reside em Apucarana há três décadas, local onde desenvolve sua produção literária e onde estabeleceu sua base profissional e pessoal.

O autor desenvolve sua produção literária com foco em publicações frequentes, atingindo em 2026 a marca de 11 livros editados e quatro prêmios de Melhor Escritor do Ano, pela Empresa Onix Pesquisa. Sobre sua postura profissional e objetivos de carreira, Medeiros afirma que busca a inovação constante em seus métodos de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estar sempre inovando dia após dia e ano após ano e muito reconhecimento do público novas conquistas e poder um dia andar pelo país poder autografar minhas obras e estar perto das pessoas", relata o escritor, que planeja expandir sua presença em eventos literários para contato direto com os leitores em nível nacional.

Pesquisa de opinião

O autor obteve o primeiro lugar na categoria de escrita em levantamento realizado pela Onix Pesquisa, de Cascavel (PR), em 2026. Este é o quarto ano consecutivo em que Medeiros é citado como destaque na área literária em Apucarana.

A coleta de dados ocorreu via call center entre os dias 5 e 15 de janeiro. O método consistiu na citação direta de nomes pela população; após a indicação de AM de Medeiros, os entrevistados responderam de sete a oito perguntas sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pelo escritor. Após a contagem dos votos e o contato da empresa com os profissionais mencionados, o autor foi confirmado como o nome de preferência no município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline