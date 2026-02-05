Escritor apucaranense AM de Medeiros lança livro nesta quinta-feira

O escritor apucaranense AM de Medeiros apresenta ao público, nesta quinta-feira (5), seu mais novo lançamento literário intitulado "A Saudade de um Amor Eterno". O livro está disponível para comercialização através do Clube de Autores (Agbook) e também na plataforma Amazon, onde conta com uma edição em língua inglesa direcionada ao mercado internacional.

Este lançamento marca o 11º título da carreira do autor. Segundo Medeiros, o conteúdo da obra é focado em lições extraídas de relações interpessoais. "Falo de um amor que me ensinou muita coisa e com essa história a gente aprende muitas lições e isso que desejo que chegue ao mundo essa história", explica. O autor define o tema central como "a saudade de alguém que amei um dia" e relata que a produção do texto representou um período de amadurecimento em sua trajetória na escrita.

Natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o autor reside em Apucarana há três décadas, local onde desenvolve sua produção literária e onde estabeleceu sua base profissional e pessoal.

O autor desenvolve sua produção literária com foco em publicações frequentes, atingindo em 2026 a marca de 11 livros editados e quatro prêmios de Melhor Escritor do Ano, pela Empresa Onix Pesquisa. Sobre sua postura profissional e objetivos de carreira, Medeiros afirma que busca a inovação constante em seus métodos de trabalho.

"Estar sempre inovando dia após dia e ano após ano e muito reconhecimento do público novas conquistas e poder um dia andar pelo país poder autografar minhas obras e estar perto das pessoas", relata o escritor, que planeja expandir sua presença em eventos literários para contato direto com os leitores em nível nacional.

Pesquisa de opinião

O autor obteve o primeiro lugar na categoria de escrita em levantamento realizado pela Onix Pesquisa, de Cascavel (PR), em 2026. Este é o quarto ano consecutivo em que Medeiros é citado como destaque na área literária em Apucarana.

A coleta de dados ocorreu via call center entre os dias 5 e 15 de janeiro. O método consistiu na citação direta de nomes pela população; após a indicação de AM de Medeiros, os entrevistados responderam de sete a oito perguntas sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pelo escritor. Após a contagem dos votos e o contato da empresa com os profissionais mencionados, o autor foi confirmado como o nome de preferência no município.