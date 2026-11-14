Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
LEVANTAMENTO

Escorpiões e aranhas lideram ocorrências com animais peçonhentos na região

Levantamento da 16ª RS aponta alta nos casos com 244 ocorrências neste ano; Apucarana e Arapongas lideram notificações

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Escorpiões e aranhas lideram ocorrências com animais peçonhentos na região
Autor Escorpiões seguem como os principais causadores de acidentes - Foto: AEN

A região de Apucarana (PR) registrou um leve aumento no número de acidentes envolvendo animais peçonhentos em 2026. Entre os meses de janeiro e outubro, foram contabilizadas 244 ocorrências nos 17 municípios que integram a 16ª Regional de Saúde (RS), superando os 233 casos notificados no mesmo período do ano passado. Os dados oficiais são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

- LEIA MAIS: Defesa Civil emite alerta laranja para Apucarana neste sábado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os escorpiões seguem como os principais causadores de acidentes na região, respondendo por 75 registros neste ano, apesar de uma queda em relação aos 87 casos de 2025. As aranhas aparecem logo em seguida no levantamento, com um salto de 60 para 71 ocorrências. O relatório aponta ainda o envolvimento de abelhas em 34 acidentes, serpentes em 33 e lagartas em 11, todos com aumento nas notificações na comparação com o ano anterior. Outras 20 situações foram classificadas na categoria de outros animais, ou tiveram o preenchimento ignorado ou deixado em branco.

No recorte por municípios, Apucarana lidera as estatísticas regionais com 75 registros em 2026, volume ligeiramente superior aos 71 casos do ano passado. Na cidade, a maioria dos acidentes envolveu escorpiões, com 28 ocorrências, e aranhas, com 27. Arapongas também apresentou alta, passando de 25 para 32 notificações. O cenário varia nas demais cidades da área de abrangência, com quedas nos números de Jandaia do Sul, que foi de 28 para 24 casos, São Pedro do Ivaí, de 17 para 15, e Kaloré, de 15 para 12. Por outro lado, houve aumento nos incidentes registrados em Borrazópolis (15), Faxinal (12) e Sabáudia (11).


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
animais peçonhentos Apucarana aranhas Escorpiões Prevenção SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV