Escorpiões e aranhas lideram ocorrências com animais peçonhentos na região

A região de Apucarana (PR) registrou um leve aumento no número de acidentes envolvendo animais peçonhentos em 2026. Entre os meses de janeiro e outubro, foram contabilizadas 244 ocorrências nos 17 municípios que integram a 16ª Regional de Saúde (RS), superando os 233 casos notificados no mesmo período do ano passado. Os dados oficiais são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

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Os escorpiões seguem como os principais causadores de acidentes na região, respondendo por 75 registros neste ano, apesar de uma queda em relação aos 87 casos de 2025. As aranhas aparecem logo em seguida no levantamento, com um salto de 60 para 71 ocorrências. O relatório aponta ainda o envolvimento de abelhas em 34 acidentes, serpentes em 33 e lagartas em 11, todos com aumento nas notificações na comparação com o ano anterior. Outras 20 situações foram classificadas na categoria de outros animais, ou tiveram o preenchimento ignorado ou deixado em branco.

No recorte por municípios, Apucarana lidera as estatísticas regionais com 75 registros em 2026, volume ligeiramente superior aos 71 casos do ano passado. Na cidade, a maioria dos acidentes envolveu escorpiões, com 28 ocorrências, e aranhas, com 27. Arapongas também apresentou alta, passando de 25 para 32 notificações. O cenário varia nas demais cidades da área de abrangência, com quedas nos números de Jandaia do Sul, que foi de 28 para 24 casos, São Pedro do Ivaí, de 17 para 15, e Kaloré, de 15 para 12. Por outro lado, houve aumento nos incidentes registrados em Borrazópolis (15), Faxinal (12) e Sabáudia (11).



