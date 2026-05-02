Escoramento de laje cede em obra de ampliação do Cisvir em Apucarana

O escoramento de uma parte da laje da obra de ampliação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), em Apucarana (PR), cedeu no horário de almoço da última quarta-feira (29). Com isso, uma peça que já estava concretada também acabou caindo. A diretora-geral do Cisvir, Letícia Bento, informou que o desabamento foi apenas parcial e que não houve feridos. Como o problema ocorreu em uma área anexa, o atendimento médico à população não sofreu qualquer interferência e segue funcionando normalmente.

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Logo após o desabamento, medidas de segurança e de apuração foram tomadas. O proprietário da construtora responsável e uma equipe de engenheiros de Arapongas foram acionados para avaliar onde ocorreu o erro e definir as soluções adequadas. "Foi realizada uma reunião técnica ainda na quarta-feira mesmo com a presença do engenheiros para investigar os motivos disso ter acontecido", disse. Letícia Bento garantiu que o consórcio não terá nenhum ônus financeiro em decorrência do incidente e que todas as despesas de reparo e reconstrução do escoramento serão integralmente assumidas pela empresa que venceu a licitação.

A necessidade de refazer o trabalho afetado deve gerar um atraso de aproximadamente 15 dias no cronograma da obra. A previsão é que a nova ala seja entregue entre fevereiro e março do próximo ano. "O projeto de expansão prevê a construção de mais 1.600 metros quadrados, que serão integrados aos 1.900 metros quadrados da atual estrutura do Cisvir", concluiu Letícia.