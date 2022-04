Da Redação

Escolinha de voleibol de Apucarana vai abrir inscrições

Nesta sexta-feira (18), a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana informa que irão ocorrer as inscrições para a escolinha de voleibol pela categoria mista. As inscrições acontecem nos dias 24 e 25 de março, das 08h às 17h, no Ginásio de Esportes José Antônio Basso, o Lagoão.

O professor Lucas Paparazzo, coordenador geral da modalidade no município, destaca que a atividade é aberta para meninos e meninas de 11 a 17 anos de idade. “Os treinamentos começam no dia 29 de março no Ginásio Lagoão com as aulas acontecendo das 13h30 às 15 horas as terças e quintas-feiras”, disse o professor Lucas.



O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que nos dias 24 e 25 de março os jovens ou seus responsáveis deverão retirar a ficha de inscrição na secretaria do ginásio para poder participar da escolinha. “Depois de dois anos devido à pandemia, graças a Deus as atividades esportivas estão voltando em nossa cidade e com o aval do prefeito Junior da Femac”, cita o professor Grillo.



Mais informações sobre a escolinha de voleibol poderão ser obtidas no Ginásio de Esportes Lagoão pelo telefone 3122-0425 ou na Secretaria de Esportes pelo telefone 3422-5184.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.