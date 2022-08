Escolinha de basquetebol masculino inicia em Apucarana

Da Redação

As aulas iniciam nesta segunda-feira (15), a partir das 17h

Nesta segunda-feira (15), a partir das 17h, iniciam os treinamentos da escolinha de basquetebol pelo naipe masculino. Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, as aulas acontecem no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), e as inscrições devem ser feitas no local.

O secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destaca que a atividade é aberta para alunos de 11 a 14 anos de idade. “Os treinamentos serão realizados as segundas e terças-feiras das 17 às 18 horas, com o comando do professor Edílson Marcondes de Oliveira. Os atletas devem se apresentar no Ginásio do Lagoão para poder participar da escolinha, com a atividade tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”, diz o professor Grillo.



Mais informações sobre a escolinha de basquetebol podem ser obtidas no Ginásio de Esportes do Lagoão pelo telefone 3122-0425 ou na Secretaria de Esportes pelo telefone 3422-5184.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

