Escolas seguem com programação alusiva à Independência do Brasil

A programação da Semana da Pátria segue a todo o vapor na rede municipal de educação de Apucarana. Na manhã desta terça-feira (5/9), professores e estudantes realizaram atos cívicos nas escolas José de Alencar, no distrito de Vila Reis, e Padre Antônio Vieira, em Correia de Freitas. Autoridades civis e militares, além de diversos pais, prestigiaram os momentos e emocionaram-se com as apresentações das crianças.

Em seu pronunciamento, o prefeito Junior da Femac reforçou o compromisso de continuar fazendo da educação a prioridade da sua gestão. “Nós seguiremos investindo todos os nossos esforços e recursos na formação das crianças, pois elas são o bem mais precioso do município e do país. Viva o Brasil!” disse.

“Eu estou muito feliz de ver os estudantes entoando, com tanto entusiasmo, ‘vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil’. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas atualmente resido aqui e a minha filha frequenta uma escola de Apucarana. Os professores da rede municipal estão fazendo um trabalho maravilhoso, ensinando às crianças o valor dos símbolos nacionais e o amor à pátria. Parabéns!” congratulou o 3º Sargento Vinícius Daniel Alves de Carvalho, do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Além de cantarem o Hino Nacional e o Hino da Independência, os estudantes das duas escolas também brindaram os presentes com apresentações de dança e declamações de poemas e jograis, de autoria própria, sobre a história do país.

“Os alunos da nossa rede aprendem conteúdos relacionados ao civismo e à cidadania durante todo o ano letivo, por meio do projeto ‘Brasil, somos todos responsáveis’. As atividades são apenas intensificadas na primeira semana de setembro,” afirmou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

Na Escola Municipal do Campo Padre Antônio Vieira, o 1º Tenente Júlio Rodrigues de Moraes Neto e a equipe do 30º BIMEC ainda conversaram com os estudantes sobre a rotina de trabalho no quartel, ensinaram as crianças a marchar e apresentaram alguns dos comandos de corneta do Exército Brasileiro, como Alvorada, Início de Expediente e Avançar ao Rancho.

“As crianças têm muita importância para o Exército Brasileiro. Na semana passada, por exemplo, nós recebemos mais de 700 meninos e meninas, de vários municípios, que vieram conhecer a estrutura do 30º BIMEC. E o nosso quartel estará sempre aberto para recebê-los. O desfile cívico-militar da próxima quinta-feira (7/9) dará início às comemorações do aniversário de 80 anos do município de Apucarana. Papais e mamães, se puderem, levem seus filhos para participar e assistir, pois será muito bonito,” convidou o 1º Tenente Rodrigues.

