Escolas se preparam para a volta as aulas; assista

Escolas de todo o Paraná devem retornar as aulas presenciais nesta segunda-feira (24). Para isso, diversos protocolos deverão ser seguidos para evitar o contágio pelo coronavírus.

Luiz Rafael Ribeiro Moço, diretor da Escola Estadual Professor Francisco Antônio de Sousa, em Apucarana, explicou que as aulas começam na segunda-feira (24), especificamente para os alunos que não tem acesso a internet para realizar as aulas via meet e fazer as atividades. Ele garante que os protocolos de biossegurança criados pela Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Saúde serão seguidos rigorosamente.

“Na entrada os alunos terão a temperatura aferida, nas salas de aula a capacidade será para 12 alunos, e as carteiras estarão com o distanciamento de 1,30 por aluno. Todos deverão estar usando máscaras, eles não podem compartilhar as material. Álcool gel por toda a escola, banheiros equipados com saboneteira para higienizar as mãos diariamente. Os alunos não vão praticar as aulas de educação física. Também não terão o tempo do intervalo, só poderão se alimentar e retornar para a sala”, explicou.

Os Professores continuarão atendendo os alunos na escola e de forma online para os que continuarão a acompanhar as aulas de casa. A repórter Lis Kato esteve na escola e mostra como está sendo a preparação para volta às aulas. Assista: