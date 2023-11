Escolas recebem materiais didáticos para o ano letivo de 2024

A Autarquia Municipal de Educação começou a encaminhar, nesta terça-feira (28), aos 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas da sua rede, os materiais didáticos que serão utilizados pelos estudantes apucaranenses no ano letivo de 2024. Os principais itens repassados são cadernos de linguagem, aritmética e desenho, agenda, lápis preto, lápis de cor, borracha, apontador, tesoura, cola, estojo, pastas, canetas, tinta guache, giz de cera e massa de modelar.

Desde 2013, os 12,5 mil estudantes matriculados na rede municipal de educação recebem materiais escolares, gratuitamente, da Prefeitura de Apucarana. “A iniciativa visa aliviar o orçamento das famílias e garantir que todas as crianças tenham materiais adequados para estudar. O repasse dos produtos com dois meses de antecedência aos CMEIs e Escolas é resultado do excelente planejamento feito pelas nossas equipes pedagógica, financeira, licitatória e operacional. Já no primeiro dia de aulas, os estudantes estarão com todos os materiais escolares em suas mãos,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou a qualidade dos materiais escolares. “Nós exigimos sempre que as empresas, vencedoras da licitação, entreguem produtos sem defeitos e com boa durabilidade. Todos os itens passam por um rigoroso controle de qualidade feito pela nossa equipe antes de chegarem aos estudantes. Em Apucarana, a educação é prioridade na atual administração municipal,” acrescentou.

Os estudantes da rede municipal de educação também devem receber novos uniformes já no primeiro dia do ano letivo de 2024.

