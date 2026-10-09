Escolas municipais e CMEIs de Apucarana terão recesso nos dias 12 e 13 de outubro

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Apucarana não terão aulas na próxima segunda (12) e terça-feira (13). A paralisação, já programada no calendário do ano letivo de 2026, abrange o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças no dia 12, seguido pelo recesso referente à antecipação do Dia do Professor no dia 13. As atividades em toda a rede municipal de ensino serão retomadas normalmente na quarta-feira (14).

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Segundo a secretária municipal de Educação, Ana Paula do Carmo Donato, a suspensão das aulas não prejudica a carga horária obrigatória nem compromete o cumprimento dos dias letivos. A gestora explicou que a definição da data acompanha o planejamento estabelecido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), sincronizando o período de descanso entre a rede municipal e a estadual para facilitar a organização das famílias com estudantes em ambas as esferas.

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O superintendente pedagógico da Autarquia Municipal de Educação, Pablo Costa e Silva, ressaltou que a escolha de antecipar o Dia do Professor — celebrado oficialmente em 15 de outubro — busca proporcionar uma pausa contínua às equipes escolares. Na mesma linha, o prefeito Rodolfo Mota enfatizou que a concessão da folga estendida aos educadores celebra também os resultados recentes do município, como a nota 7,4 atingida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), patamar que coloca a cidade acima da média estadual do Paraná.

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SERVIÇO – RECESSO ESCOLAR

– Segunda-feira (12/10): Feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

– Terça-feira (13/10): Recesso escolar pela antecipação do Dia do Professor.

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– Quarta-feira (14/10): Retorno das atividades nas escolas municipais e nos CMEIs, nos horários habituais.