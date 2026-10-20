Escolas municipais de Apucarana lançam projeto de valorização das culturas afro-brasileira e indígena

As 35 escolas da rede municipal de ensino de Apucarana começaram a receber, nesta terça-feira (20), os kits pedagógicos do projeto "Raízes: Vozes, Saberes e Identidades". Voltada aos estudantes dos 3º e 5º anos do ensino fundamental, a iniciativa foi apresentada oficialmente na Escola Municipal Karel Kober, no Jardim América, com a presença do prefeito Rodolfo Mota e da secretária municipal de Educação, Ana Paula do Carmo Donato.

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Coordenado pela Autarquia Municipal de Educação (AME), o programa tem como objetivo fortalecer a educação para as relações étnico-raciais, promover a equidade em sala de aula e combater o preconceito por meio do resgate histórico das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, a escola precisa atuar ativamente no reconhecimento da diversidade e no enfrentamento do racismo, garantindo que o tema seja trabalhado como um compromisso social contínuo e não apenas como um tópico isolado do currículo.

A aplicação dos recursos didáticos terá início no quarto bimestre, integrando conteúdos de disciplinas como Arte, Língua Portuguesa e História. O superintendente pedagógico da AME, Pablo Costa e Silva, destacou que a metodologia foi pensada para ir além do calendário comemorativo de novembro, mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra. O material disponibilizado reúne livros, imagens, músicas e vídeos organizados para apoiar o planejamento dos professores em sequências didáticas permanentes.

A abrangência da proposta também responde ao perfil demográfico da própria rede municipal, que concentra atualmente cerca de 3,4 mil alunos autodeclarados pardos, 400 pretos e 30 indígenas. A cerimônia de lançamento contou com apresentações culturais dos estudantes da escola anfitriã e com a entrega do primeiro kit à diretora da instituição, Tairine Suelen Carneiro Colares, que representou o corpo diretivo da cidade, acompanhada pela diretora de ensino da autarquia, Adilene Ananias.