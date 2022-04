Escolas municipais de Apucarana dão exemplo de inclusão

Da Redação

As crianças da Escola Municipal José de Alencar, da Vila Reis, saíram às ruas em caminhada. nesta segunda-feira (21) para marcar a data

A rede municipal de Apucarana está mobilizada nessa semana, com uma série de atividades para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março) e a Semana de Ações no Campo da Síndrome de Down. As ações são uma orientação da Autarquia Municipal de Educação, segundo informa a coordenadora da Educação Especial no município, Léia Sofia Soares dos Santos Viale.

Uma das escolas que já realizou a atividade foi a José de Alencar, escola municipal que fica na Vila Reis. É uma das cinco escolas da rede municipal que tem alunos com Síndrome de Down. Ao todo, são sete alunos com Síndrome de Down nas 5 escolas.

As crianças da José de Alencar saíram às ruas na manhã desta segunda-feira (21), numa caminhado pelas imediações da escola, portando faixas sobre a data. A ideia da caminhada é chamar a atenção da comunidade para a questão da Síndrome de Down e a luta pela inclusão.

Segundo Leia Viale, a orientação às escolas foi feita com a diretora presidente da Autarquia Municipal de Educação, Marli Regina Fernandes da Silva. Ao longo da semana, informa, as escolas realizarão caminhadas, pinturas de cartazes e outros trabalhos em sala, com os alunos, para marcar a data e ampliar os conhecimentos sobre o tema e sobre inclusão.