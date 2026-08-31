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TEMPORAL APUCARANA

Escolas de Apucarana suspendem atividades para reparos após temporal; retorno será na terça

Chuva forte de sábado (29) alagou prédios e exigiu reparos estruturais. Defesa Civil também atendeu quedas de árvores e destelhamentos na cidade

Escrito por Da Redação
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Escolas de Apucarana suspendem atividades para reparos após temporal; retorno será na terça
Autor Foto: Divulgação prefeitura

Duas escolas municipais de Apucarana suspenderam as aulas nesta segunda-feira (31) para realizar consertos estruturais e mutirões de limpeza, após os graves estragos provocados pelo forte temporal que atingiu a cidade no último sábado (29). As paralisações ocorrem na Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire, no Jardim América, em Apucarana, que passa por reparos para garantir a segurança dos alunos, e na Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates, no Parque Bela Vista, em Apucarana.

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A expectativa da prefeitura é de que a rotina escolar comece a ser normalizada nesta terça-feira (1º). De acordo com o superintendente pedagógico do município, Pablo Costa, a interrupção das atividades aconteceu apenas nestas duas unidades. A Escola Senador Marcos Freire deve voltar ao funcionamento integral, enquanto a Escola Idalice operará com retorno parcial até a conclusão total dos ajustes. "Outras instituições, como a Escola Municipal Professora Marilda Duarte Noli e a Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro, além dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) Jonas Pires, no Jardim Residencial Garcia, em Apucarana, e o CMEI Alice Pereira de Araújo, no Jardim Aeroporto, em Apucarana, também registraram problemas com a chuva, mas mantiveram o funcionamento normal", explicou Pablo.

Os transtornos na rede de ensino refletem a intensidade da tempestade do fim de semana, que mobilizou uma ampla força-tarefa da Defesa Civil e das secretarias municipais. O balanço oficial da prefeitura contabilizou 42 chamados para quedas de árvores e 14 destelhamentos de imóveis, o que demandou a distribuição de mais de 1,2 mil metros quadrados de lonas às famílias atingidas.

A região do Parque da Raposa foi uma das áreas mais castigadas do município, com cerca de 20 árvores bloqueando a principal via de acesso ao bairro. O mau tempo também provocou interrupções significativas no fornecimento de energia elétrica e no funcionamento da rede de semáforos, exigindo a atuação contínua de agentes de trânsito locais e de técnicos da Copel para o restabelecimento completo dos serviços em diversos pontos da cidade.

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Apucarana consertos estruturais Defesa Civil educação municipal suspensão de aulas temporal
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