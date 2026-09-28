Escolas de Apucarana retomam rotina após temporal; CMEI destruído ganha sede provisória

A rede municipal de ensino de Apucarana avança na retomada das atividades após os severos estragos provocados pelo temporal do último dia 21 de setembro. Embora a maior parte das 60 unidades escolares já esteja com o atendimento normalizado, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Benedito Leugi, localizado no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, precisará de um espaço alternativo devido à gravidade dos danos. A partir desta terça-feira (29), os alunos passarão a ter aulas de forma provisória no salão catequético da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

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O setor educacional foi o que mais sofreu com o desastre climático no município, concentrando 80,3% de todos os danos registrados em prédios públicos e somando prejuízos na ordem de R$ 1,72 milhão. Apenas no CMEI Benedito Leugi, a estimativa de perdas chega a R$ 641 mil. A secretária municipal de Educação, Ana Paula do Carmo Donato, explicou a necessidade de realocar as crianças temporariamente para garantir a segurança e o andamento do ano letivo. “A unidade teve a cobertura destruída, com telhas e calhas arrancadas, além de perdas de notebooks e televisão. O dano afetou 169 alunos”, detalhou a secretária.

Para contornar o problema nas demais instituições afetadas, a administração municipal afirma que as equipes de manutenção atuam com celeridade. “Estamos trabalhando em regime acelerado para que todas as unidades que ainda estão parcialmente ou com atividades suspensas possam reunir as condições adequadas de funcionamento”, informou o prefeito.

O cenário tem se estabilizado de forma gradual nos bairros. Nesta segunda-feira (28), a Escola Municipal Mateus Leme, na Vila Nossa Senhora da Conceição, que vinha operando com restrições, retornou ao funcionamento integral. Com isso, restam apenas quatro instituições com o cronograma alterado. O atendimento segue de maneira parcial nas escolas municipais Albino Biacchi e Professor Idalice Moreira Prates. Já as atividades continuam totalmente suspensas na Escola Municipal Professora Marilda Duarte Noli e no CMEI Professora Tatiane Andréia Agrela Felippe Chinelli. A Autarquia Municipal de Educação (AME) orienta que as famílias sigam as diretrizes informadas pela direção de cada escola e pelos canais oficiais da prefeitura.