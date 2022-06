Escolas da região têm 4 mil faltas por semana, em média

Da Redação

São 27 mil estudantes atendidos em 61 instituições de ensino distribuídas nos 16 municípios da área de abrangência do NRE

Em média, aproximadamente 4 mil faltas são computadas semanalmente nas escolas do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana. O número de infrequências alternadas corresponde a 15% do total de presenças semanais, enquanto a média de frequência chega a aproximadamente 85%. Conforme o NRE, são 27 mil estudantes atendidos em 61 instituições de ensino distribuídas nos 16 municípios da área de abrangência.

Visando reduzir o índice de ausências de alunos nas salas de aula, o NRE realiza até o dia 10 de junho a Semana de Mobilização pela Frequência Escolar. O objetivo é ampliar a média de participação dos alunos nas aulas. “Essa grande mobilização é para conscientizar os pais para que essa frequência seja regular”, salienta a assistente de chefia do NRE Patrícia Marchi.

AÇÕES EM TODO O NRE

Diversas ações estão sendo desenvolvidas em todas as escolas. Conforme professora, Queidma Harshe, responsável pelo programa Presente na Escola, a primeira ação estabelecida foi uma reunião com a chefia e coordenação pedagógica com a participação dos diretores de todas as 61 instituições de ensino para alinhamento das atividades.

Profissionais de diversas áreas, como promotores de Justiça, ex-alunos e professores, gravaram vídeos com depoimentos sobre a importância da educação com objetivo de incentivar os alunos a participarem das aulas regularmente.

“Temos depoimentos em vídeos de ex-alunos que moram fora do Brasil para valorizar a educação, porque percebemos uma desmotivação, falta de interesse, até por eles terem ficado dois anos com aula online por causa da pandemia. Tivemos muitos casos de alunos com problemas de saúde mental, então são vários fatores que envolvem a infrequência escolar”, relata a professora.

Além dos depoimentos, o núcleo também programou uma panfletagem nas escolas e também em pontos estratégicos nas cidades de maior porte como Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Faxinal, a fim de atingir pessoas com filhos em idade escolar.

A coordenadora pedagógica do NRE, Maria dos Anjos Granjeiro da Silva, reitera que a intensificação das ações pela frequência escolar que acontece em todo o Estado. No entanto, a busca ativa é permanente e ocorre diariamente.

“A semana D é uma mobilização mais intensa que vai continuar constantemente. Lembrando que temos a tutoria pedagógica, discutindo com o diretor.

BUSCA ATIVA ESCOLAR

A coordenadora Maria dos Anjos explica que, o acompanhamento é feito pelo Sistema Estadual da Rede de Proteção (Sere). O estudante é incluído nesse sistema ao computar cinco faltas seguidas ou sete alternadas num período de até 60 dias. A partir daí começa a busca ativa que possui quatro etapas:

1ª - Aviso pelo WhatsApp e ligação;

2ª - Reunião com pais e/ou responsáveis;

3ª – O Conselho Tutelar é acionado;

4ª – Caso as etapas anteriores não tiverem sucesso, o Ministério Público é acionado.