Escolas da rede particular iniciam ano letivo em Apucarana

Maioria dos estabelecimentos de ensino abre ano letivo nesta quarta-feira (1º)

Milhares de alunos das escolas da rede particular de ensino voltam às aulas nesta semana em Apucarana. Depois de três anos de algum tipo de restrição por conta da pandemia de covid-19, o ano letivo de 2023 começa em clima de total normalidade nos estabelecimentos de ensino.

Coordenadora do 2º ao 5º anos do ensino fundamental de um colégio da cidade, Gisele Cristina de Oliveira dos Santos afirma que os professores estão participando de cursos e treinamentos desde 16 de janeiro em preparação para o início do ano letivo, que começa nesta quarta-feira (1º) no estabelecimento de ensino. Foram atividades online e também presenciais para o planejamento das aulas, visando também tirar dúvidas em relação aos materiais didáticos de 2023.



Ela comemora a volta à normalidade às aulas, mas observa que algumas ferramentas utilizadas durante a pandemia serão mantidas. Um exemplo é a próprio treinamento dos professores com a fornecedora do material didático. “Esse trabalho foi realizado de forma online. Em anos anteriores, nós participávamos de encontros em outras cidades”, lembra.

Nas aulas, algumas plataformas criadas para a interação com os alunos durante a pandemia serão mantidas. “Algumas tecnologias vieram para ficar na vida de alunos e professores”, comenta.

O professor Tiago Almeida, diretor de outro colégio de Apucarana, também destaca as mudanças geradas nas escolas após a pandemia. No estabelecimento comandado por ele, as aulas já voltaram nesta terça-feira (31). “Decidimos antecipar o calendário para cumprir os 200 dias letivos exigidos com maior tranquilidade, já que em 2023 estão previstos muitos feriados prolongados”, diz.

Segundo ele, as aulas serão 100% presenciais. “No início de 2022, ainda tivemos algumas restrições, mas agora podemos dizer que teremos uma situação normal. Isso graças às famílias que acreditaram na vacinação e imunizaram seus filhos”, pontua.

Tiago, no entanto, pondera que a escola seguirá disponibilizando álcool gel nas salas de aulas e banheiros. Segundo ele, muitos alunos vieram no primeiro de aula utilizando máscaras de proteção.

Em relação à herança da pandemia no aspecto didático, ele afirma que aquela escola de antes de 2020 “não existe mais”. “Os sistemas de avaliação e as técnicas pedagógicas foram aprimoradas com o uso da tecnologia, assim como a comunicação. A escola está ainda mais próxima dos alunos e pais”, completa.

Na rede estadual de ensino, as aulas vão retornar na próxima segunda-feira (6), enquanto nas escolas municipais o ano letivo começa na quarta (9).

