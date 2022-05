Escola Nipo Brasileira de Apucarana é reinaugurada

Da Redação

Nesta segunda-feira (30), a Prefeitura Municipal de Apucarana divulgou que a Escola Nipo Brasileira, mantida pela Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), foi reinaugurada neste sábado (28).

As quatro salas do prédio passaram por uma reforma geral com recursos de R$ 226 mil do Governo do Japão e R$ 58 mil com recursos próprios da instituição de ensino.

Duas das salas são destinadas ao aprendizado, uma para secretaria da escola e outra para diretoria. “O prédio era antigo e a comunidade vai ganhar muito com essa reforma geral”, afirma presidente do Conselho da Acea, Satio Kayukawa.

A solenidade de inauguração foi prestigiada pelo prefeito Junior da Femac, pelo presidente da Acea, Keniti Ishida, a vice-presidente Yuri Takeda, e o presidente do Conselho da Acea, Satio Kayukawa. “Agradecemos ao Governo do Japão por mais esse investimento em benefício da comunidade japonesa em nossa cidade”, disse Junior da Femac.





