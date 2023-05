Escola Municipal de Dança de Apucarana é selecionada para festival

Da Redação

Pelo segundo ano consecutivo, a Escola Municipal de Dança de Apucarana foi selecionada para se apresentar Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo. A participação do grupo de 15 bailarinas da cidade foi conquistada com a coreografia Sambaurbano, que recebeu a nota 8,32.

A 40ª edição do Festival de Dança de Joinville vai acontecer entre os dias 17 a 29 de julho, em Joinville-SC. Além de se apresentarem na Feira da Sapatilha e nos Palcos Abertos, as bailarinas apucaranenses terão a oportunidade de realizar atividades didáticas e culturais relacionadas à dança, além de prestigiar apresentações do mundo todo.

“A Escola Municipal de Dança de Apucarana tem 455 alunas e esta é a segunda fez que participa do Festival de Dança de Joinville. A primeira foi no ano passado”, comemora o prefeito Junior da Femac.

Das coreógrafas Edilaine Nascimento e Milena da Costa, Sambaurbano traz o resgate da identidade brasileira e símbolos nacionais, com as danças urbanas. Cultura afro (raggadance), popular (samba/axé), e suburbana (funk/pop) criam uma fusão repleta de expressividade e ritmos distintos.

