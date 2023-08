Escola Municipal de Dança de Apucarana conquista 3º lugar em festival

Com uma coreografia ousada e inovadora, as bailarinas da Escola Municipal de Dança da Prefeitura de Apucarana conquistaram o terceiro lugar “conjunto”, na Categoria Ballet Clássico Livre, no renomado 8º Toledo em Dança, festival realizado no último final de semana no Teatro Municipal de Toledo, no oeste paranaense. Na competição, que contou com a participação de mais de 600 dançarinos de 48 grupos de 15 cidades paranaenses e duas paraguaias (Ciudad del Este e Santa Rita), as apucaranenses apresentaram a coreografia intitulada “Fôlego”, criação da coreografa e professora Juliana Meira.

A secretária Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), professora Maria Agar Borba, frisa que foi a primeira vez que a escola apresentou uma coreografia da modalidade “Neoclássico” – realizada com sapatilhas de ponta – em uma competição. “A iniciativa ousada e inovadora, demonstra a busca constante pela diversidade e aprimoramento das técnicas de dança”, comenta a secretária.

Ela observa que paralelo ao ambiente de competição, as alunas da escola tiveram a oportunidade de experimentar um enriquecedor intercâmbio cultural. “Acompanhadas pelas professoras Juliana e Edilaine, as bailarinas puderam mergulhar em um ambiente de apreciação mútua, ao prestigiar as performances de outros participantes. Além disso, essa experiência proporcionou às alunas a chance de conhecerem a cidade de Toledo em sua plenitude cultural, ampliando seus horizontes além do palco”, observa Maria Agar.

O prefeito Júnior da Femac também celebrou a conquista da Escola Municipal de Dança. “Resultado que reflete não apenas a dedicação das alunas e o profissionalismo das professoras e equipe, mas também destaca o compromisso da administração municipal em promover e incentivar a cultura em todas as suas formas. Parabéns a todos os envolvidos por elevar o nome de Apucarana através da arte da dança”, manifestou o prefeito, enaltecendo “a dedicação, talento e esforço das alunas, bem como do compromisso das professoras e equipe técnica em proporcionar oportunidades excepcionais de crescimento artístico”.

Em julho, as bailarinas da Escola Municipal de Dança já haviam sido destaque no 40º Festival Internacional de Dança de Joinville (SC). Na oportunidade, o grupo de 15 bailarinas apucaranenses apresentou a coreografia Sambaurbano, das coreografas Edilaine Nascimento e Milena da Costa.

