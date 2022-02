Escola Municipal de Artes abre calendário cultural

Da Redação

Com o início dos cursos oferecidos pela Escola Municipal de Artes, a Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur) abriu oficialmente, nesta segunda-feira (7), a temporada anual de atividades. Ao longo de janeiro, 1.074 pessoas efetivaram matrícula, fazendo com que desde cedo fosse grande o movimento nos locais onde o aprendizado é transferido, gratuitamente, a alunos de todas as faixas etárias.

Além de aulas de teatro e ballet, danças urbanas (em parceria com colégios estaduais) e populares (nos bairros), a secretária Municipal da Promatur, professora Maria Agar Borba, assinala que a escola municipal oferece cursos de técnica vocal e de artes plásticas, bem como aprendizado de instrumentos musicais, como violão, violino, violoncelo, viola caipira, flauta, saxofone, bateria e piano. “Na dança, a atividade com o maior número de matriculados é o ballet, que inicia as aulas com 358 alunos. Já nos cursos de instrumentos, o campeão de interesse é o violão, com 229 alunos. Outra atividade cultural com grande quantidade de matriculados é o teatro, que inicia com 126 alunos”, cita a secretária Maria Agar.

As aulas acontecem nas dependências da Casa da Cultura de Apucarana (Cine Teatro Fênix), da Praça CEU (Jardim América) e do Centro da Juventude de Apucarana. “São diversas turmas, com as aulas acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas e, aos sábados, das 8 às 16 horas”, relata Maria Agar, secretária da Promatur.

A grande procura pelos cursos foi enaltecida pelo prefeito Júnior da Femac. Ele assinalou ainda que uma cidade sem cultura é uma cidade sem identidade. “Em Apucarana investimos muito no setor, valorizando quem promove, faz e quem acessa a produção cultural”, afirma o prefeito.

Outros números – Entre os demais cursos oferecidos pela Escola Municipal de Artes, o de piano inicia com 90 matriculados, violino com 63 alunos, bateria com 60 aprendizes, técnica vocal com 60, violoncelo com 33, saxofone com 26 e viola caipira com 29 participantes. Mais informações sobre vagas remanescentes ou lista de espera podem ser obtidas na Casa da Cultura de Apucarana que fica localizada na Avenida Curitiba, 1.215 – centro. O telefone de contato é o 3423-2944.